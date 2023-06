Voici Scooter, «le chien le plus laid du monde» (photos)

Scooter devait normalement être euthanasié à cause de ses malformations. Mais il a finalement été sauvé et accueilli dans une famille aimante.

Le chien se déplace sans crainte sur deux pattes, traînant son arrière-train derrière lui. Scooter peut également se déplacer à l’aide d’un chariot. « Cela lui permet de courir plus vite et sur de plus longues distances », a déclaré Linda Elmquist, sa propriétaire, qui l’a hissé à bout de bras lors de la remise de prix.