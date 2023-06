Mort de Claude Barzotti: le chanteur de «Madame» voulait finir ses jours chez lui

En 1983, Claude Barzotti sort son 2e album studio intitulé « Le rital ». Le texte est signé Anne-Marie Gaspard, une journaliste liégeoise, et la musique Claude Barzotti. « Avec « Le rital », je vendais en moyenne 25.000 disques par jour, je suis entré dans le Guiness Book des records. Un jour, on en a vendu 28.000 ! »

Francesco a aussi été maçon et mécanicien de vélos. « J’ai longtemps ramé ! » Dans les années 70, sous le nom de Claude Barzotti, il enregistre plusieurs 45 tours, mais le succès n’est pas au rendez-vous. « J’ai écrit « Madame » en 1973. La chanson est sortie en 1974 et elle n’a pas marché. (NdlR : elle deviendra un énorme succès quelques années plus tard). En 1978, en hommage à Claude François, j’ai enregistré la chanson « Muriel », je n’ai vendu que 250 disques. J’ai donc décidé d’arrêter ma carrière. En réalité, elle n’avait jamais débuté. »

À 13 ans, en difficulté scolaire, Francesco décide de quitter l’école pour se consacrer entièrement à sa passion, la musique. « J’ai commencé à l’âge de 15 ans, je chantais dans les bals du samedi soir », disait-il en 2013. « Je touchais entre 500 et 600 FB (15 euros) pour six heures de bal. Trois fois par semaine, je faisais du stop de Court-Saint-Etienne à Haine-Saint-Pierre (La Louvière) pour aller répéter avec l’orchestre « I Moretti ». À 18 ans, j’ai été professeur de musique. »

Lorsque Francesco fête ses 6 ans, ses parents reviennent en Belgique. « À 6 ans, mes parents m’ont acheté un accordéon ; à 8 ans, une guitare », nous confiait-il en juin 2013. « J’allais à l’académie de musique, je suivais des cours particuliers à Wavre. Je prenais le bus, avec mon papa, de Court-Saint-Etienne à Ottignies ; ensuite, on prenait le train jusqu’à Wavre, et puis, on faisait encore quelques kilomètres à pied. Mes parents m’ont toujours aidé (...) .Ils ont assisté à mon succès, mais ils étaient très discrets. J’ai pu offrir une nouvelle voiture à mon père, une maison à mes parents. »

Celui qui s’appelait encore Francesco Barzotti était né le 23 juillet 1953 à Châtelineau. Ses parents avaient quitté l’Italie, alors en crise. « Et à deux ans et demi, on est parti en Suisse », racontait-il à André Manoukian sur le plateau de l’émission « La vie secrète des chansons ». Et quelques mois après, la police est venue nous chercher pour nous rapatrier en Italie parce qu’on n’avait pas de passeport. »

Il était très honnête: « C’est très difficile d’arrêter de boire »

Nous sommes en 2011. Claude Barzotti sort « Une autre vie », son nouvel album studio, et « C’est mon histoire », un double best-of reprenant 40 de ses plus grandes chansons. Nous sommes le 17 novembre 2011. Il est 15 heures lorsque je le trouve dans la petite maison qu’il habite alors à Court-Saint-Etienne. Claude m’accueille chaleureusement et avec un grand sourire. « Je suis content que tu sois venu ! », me dit-il en me serrant dans ses bras. Je suis moi aussi heureux de le retrouver.

S’il a le visage bien rasé, Claude a la mine fatiguée et de très petits yeux. Je lui propose de revenir le lendemain, mais il insiste pour que nous restions.

Sur « Une autre vie » figure une chanson qui occupe une place importante dans la vie de Claude Barzotti : « Je reviens d’un voyage ». « Un voyage au pays de l’alcool ! », précise-t-il alors. Si Claude essaie de se persuader en nous disant qu’il a alors arrêté de boire, il n’en demeure pas moins honnête avec nous.

« (...)J’entame une nouvelle vie. J’ai arrêté de boire. J’ai eu beaucoup de problèmes avec l’alcool. J’essaie de tourner la page. Ce n’est pas facile… C’est une maladie très grave. La première chanson de cet album s’appelle « Je reviens d’un voyage ». (Il chante.) « Je reviens d’un très long voyage. J’ai jeté mes bouteilles à la mer. » J’ai jeté mes bouteilles à la mer, mais ce n’est pas facile. C’est la première chanson que j’ai écrite parce que j’ai des problèmes d’alcool, et je ne m’en cache pas. C’est très difficile de s’en sortir. »

« C’était un enfer », nous expliquait-il alors. « C’est très dur de se séparer de l’alcool. Ça a été très difficile. Je ne peux pas dire que je m’en suis sorti. Si je disais ça, je mentirais. J’espère m’en sortir. J’espère… C’est un combat de tous les jours. Quand je me lève le matin, je me dis : Je ne vais pas boire, je ne peux pas boire. Actuellement, ça va presque bien ! » Presque bien… Car Claude a déjà rechuté. Et Claude rechutera encore.

Le 28 juin 2013, à quelques jours de son 60e anniversaire, pour une interview pour « Le Soir magazine » (numéro du 17 juillet 2013), Claude m’ouvre une nouvelle fois son cœur. Je le retrouve dans sa nouvelle maison, la mine détendue, les traits décontractés, avec un magnifique et large sourire.

« douze cures »

« Ça va mieux ! Mais l’alcoolisme est une maladie très grave. Quand un alcoolique dit qu’il ne boit plus, ce sont des paroles d’ivrogne. Ce n’est pas facile de s’en sortir. Moi j’ai tout fait pour arrêter. Douze cures! (...)

Claude ira jusqu’à avaler six bouteilles de whisky par jour. « Comment mon corps a-t-il pu supporter ça ? Personne ne le sait ! » Le pire, c’est que Claude n’a jamais aimé l’alcool. « Le whisky c’était pour me défoncer. Je pense que j’étais mal dans ma peau. J’ai plongé sur un verre, deux… Puis, c’est devenu la bouteille, puis la deuxième… Et les autres ! Le problème est de ne plus savoir s’arrêter. »

Le 1er verre...

« J’ai bu mon premier verre d’alcool à 32 ou 33 ans. On me remettait un Disque de Platine, à Paris, en présence de Michel Drucker. J’étais très timide, je n’osais pas affronter les gens. Un garçon est passé avec un plateau : du jus d’orange, de l’eau et deux whiskys. Sans savoir pourquoi j’ai pris un whisky. Cinq minutes après, je me suis senti bien. J’étais très à l’aise, je parlais avec tout le monde… Je suis tombé dans un piège. L’alcool m’a conduit en enfer. »

NICOLAS DEWAELHEYNS