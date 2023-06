Thibaut Courtois et Mishel Gerzig, le mariage de l’année

Depuis le 4 juin 2022, lorsque Thibaut Courtois s’est agenouillé sur un yacht de luxe en Italie pour demander la main de Mishel Gerzig, le mariage du célèbre portier des Diables rouges et du mannequin israélien Mishel Gerzig a été au centre des attentions. Déjà qualifié de mariage de l’année dans nos colonnes, le grand public n’a cependant eu que peu d’informations concernant la date et les détails des festivités. Le mariage du gardien du Real Madrid et de son épouse s’étale sur trois jours, les 25, 26 et 27 juin. En tout, ce sont quelque 310 invités qui ont l’honneur de participer à ce mariage exclusif.

Parmi les convives, on compte des membres de la famille, des amis proches et des personnalités du monde du sport et de la mode tel que Florentino Perez, le président du Real Madrid. L’invitation qui leur a été envoyée comportait une demande de confidentialité absolue sur le mariage, le couple voulant rester discret. Le lieu exact de la cérémonie est lui aussi resté secret. La seule indication dont nous disposons est que l’invitation stipulait que les invités devaient trouver un hôtel entre Nice et Monaco. La fête en elle-même se situerait à, à peu près, 1 heure de route de Nice…

Dans une entrevue accordée à Vanity Fair, Thibaut Courtois et Mishel Gerzig ont décrit le lieu de leur mariage comme un «endroit magnifique». «Ce sera une cérémonie privée et romantique, avec une grande fête et de la musique. Il y aura de la danse sur du reggaeton, on adore ça», ont-ils ajouté.

Ce dimanche la cérémonie commencera par une pré-fête. Cette date a été choisie afin de respecter le sabbat, qui est le samedi pour la communauté juive à laquelle appartient Mishel Gerzig.