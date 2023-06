Concert de The Weeknd: un show apocalyptique avant son passage à Bruxelles

The Weeknd est de retour avec «After Hour til Dawn Stadium Tour», un show qui le vaut bien. Sudinfo l’a vu vendredi soir à la Johan Cruijff Arena d’Amsterdam. Voici ce qui attend les fans à Bruxelles. Abel Tesfaye, le chanteur de The Weeknd, embarque le public dans un décor où l’apocalypse est passée par là. Une immense skyline en ruine se dresse sur la scène principale où se fondent les musiciens qui se comptent sur les doigts de la main. Un chemin traverse le public et mène à une plus petite scène surplombée d’une immense lune. Le ton est donné. À 21h pile, le concert commence et c’est parti pour 37 titres en deux heures!

Un showman À part une vingtaine de danseuses qui prennent davantage la pose que réaliser véritablement des chorégraphies qui bougent dans tous les sens, c’est seul que le chanteur a occupé tout l’espace. Une fois lancé, le showman ne s’arrête plus. Incontestablement, The Weeknd est la star.

Comme pour Coldplay, le public reçoit un bracelet qui s’allume durant certaines chansons faisant scintiller le stade de points lumineux. Les rayons lasers et des effets de lumières fusent dans tous les sens et colorent la lune. Des effets pyrotechniques sont également au rendez-vous et sont tellement puissants qu’un souffle chaud parvient même jusqu’aux tribunes du haut.

Le chanteur apparaît masqué pendant quasi la moitié du show. Mais pas d’inquiétude, c’est bien Abel Tesfaye qui chante. Il fait tomber le masque 50 minutes plus tard. Pour voir son visage, deux écrans géants surplombent le stade. Malheureusement ils sont installés du même côté et l’un masque une partie du chemin reliant les deux scènes où trône une statue. Les titres s’enchaînent, tout est réglé comme du papier à musique à la seconde près. Dans un beau mélange donnant un aperçu de toute sa carrière, «Dawn FM», «Can’t Feel My Face», «The Hills», «Often», «Starboy», «I Feel It Comng» résonnent. Sans oublier «Die for You» ou encore «Save Your Tears» que le public accompagne en chœur.Le tube «Blinding Lights» met le feu sur scène et offre un beau final.