Une base de données pour lutter contre le malaise des vétérinaires: «La réalité des professionnels est bien loin de leurs rêves d’enfant»

Le malaise des vétérinaire est réel et profond. En cause ? Divers éléments dont la charge de travail, la peur de l’erreur, le travail morcelé, mais aussi les problèmes financiers, la négligence et la maltraitance des clients envers les animaux ou encore la charge émotionnelle face à la détresse.

Si le problème est présent en France, il l’est également chez nous où les professionnels ont décidé de s’unir pour lancer un observatoire de la profession en vue de contrer la dégradation, voire même, la perte des services vétérinaires à la population.