Carton plein pour Marco Bezzecchi: l’Italien remporte la course sprint et décroche la pole position au Grand Prix des Pays-Bas

Week-end après week-end, les Ducati poursuivent leur domination, mais ce n’est pas le même pilote qui écrase tout, heureusement pour le suspense de la saison. Alors que Pecco Bagnaia et Jorge Martin s’étaient montrés très forts respectivement en Italie et en Allemagne, c’est au tour de Marco Bezzecchi de marquer de son empreinte ce week-end néerlandais. Dominateur en essais libres sur le tracé d’Assen, le pilote italien a raflé la pole ce samedi matin, devançant le leader du championnat Pecco Bagnaia et son équipier Luca Marini (cette grille est aussi valable pour le GP de ce dimanche).

L’après-midi, lors de la course sprint, le représentant du team de Valentino Rossi s’est imposé devant Bagnaia et la Yamaha de Fabio Quartararo, de retour aux affaires pour le coup. Bezzecchi est donc logiquement le favori du Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche (départ à 14h sur Tipik). Troisième du championnat, il va essayer de refaire son retard sur Bagnaia et Martin.