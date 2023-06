Championnat de Belgique de cyclisme: Wout van Aert peut faire le doublé

L’équipe Soudal-Quick Step dispose en effet d’un plan de secours en interne en cas d’arrivée en plus petits groupes. Comment ne pas penser qu’un Remco Evenepoel, champion du monde faut-il le rappeler, voudra rattraper sa grande déception du contre-la-montre où une chute rapide l’a éliminé de la course à un titre qu’il aurait pu revendiquer ? Un succès ce dimanche serait en plus son premier dans la course en ligne du championnat national.

Les purs sprinteurs seront évidemment candidats au titre également, et la liste commence par le tenant du titre Tim Merlier (Soudal-Quick Step), victorieux l’an passé à Middelkerke et à la recherche d’un troisième sacre après celui acquis en 2019 à Gand. Il sera soutenu entre autres par Yves Lampaert, qui court devant son public, et Tim Declercq, mais devra se méfier des autres noms cités en cas d’arrivée en peloton massif, les sprinteurs reconnus Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Gerben Thijssen (Intermarché – Circus – Wanty) ou encore Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), secondé par Cian Uijtdebroeks. « Tout doit bien s’emboîter ce dimanche. Il y a de la concurrence dans l’équipe, mais le plus important est de garder le maillot chez nous », ambitionne Merlier.

La favorite Kopecky esseulée

Quelques heures avant la course masculine dont l’arrivée est prévue après 17h, la course féminine aura délivré le nom de la championne de Belgique qui succédera à Kim de Baat. Une grande favorite pour lever les bras à l’arrivée : Lotte Kopecky, déjà victorieuse en 2020 et 2021. L’Anversoise est face au même défi que Wout van Aert chez les messieurs : signer le doublé après avoir remporté le contre-la-montre jeudi, malgré une chute. Elle sera toutefois seule contre toutes ses rivales, puisque Kopecky, 27 ans, sera l’unique coureuse de l’équipe SD-Worz au départ à 10h30. « Seule, on ne peut pas contrôler la course », a résumé la favorite. « Tout au long de la journée, il s’agira de contrer et de rectifier immédiatement les situations dangereuses. Si un groupe de tête émerge, il ne doit pas trop s’échapper. Je vais voir comment se déroule la course. La chance de ne pas obtenir ce beau maillot est plus grande que la chance de l’avoir ».

K.C.