Euro U21: des regrets pour les Diablotins, accrochés en fin de rencontre

Le soutien de Domenico Tedesco (sélectionneur des Diables rouges), Franky Vercauteren (directeur technique fédéral) et d’une quinzaine de supporters belges n’a pas pesé bien lourd face aux 42.000 fans géorgiens, qui ont poussé leur sélection U21 à Tbilissi. Ce samedi soir, les Diablotins – qui avaient pourtant livré une excellente première période – ont finalement dû se contenter du partage (2-2). Un point au goût amer, vu la physionomie de la rencontre et le gaspillage noir-jaune-rouge en phases offensives. Le troisième match de poule contre le Portugal sera considéré comme une finale. Trois jours après le bon point accroché face aux Pays-Bas, les Diablotins ont entamé la rencontre avec quatre changements dans le onze de base. Mais c’est surtout l’animation de jeu qui était résolument bien plus offensive. Les Belges ont rapidement pris le match à leur compte, entre possession de balle et vagues récurrentes. C’est d’ailleurs sur la première occasion cadrée que la Belgique a pris les commandes. Sur un centre d’Aster Vranckx venu de la droite, Maxim De Cuyper était étrangement esseulé et n’avait plus qu’à placer sa reprise de la tête dans le but géorgien (15e). Les Diablotins, bien en jambes, auraient dû bénéficier d’un penalty pour une faute sur Balikwisha mais ont tout de même fait le break avant le repos. Largie Ramazani, quelques minutes après un fameux raté et un poteau de Balikwisha, profitant d’un très bon ballon du latéral gauche pour ajuster sa tête (38e).

Alors que les Diablotins étaient sur du velours, les trois changements du sélectionneur local ont bouleversé le cours du match. Notamment la montée au jeu de Giorgi Tsitaichvili. D’une magnifique frappe tendue du pied gauche à l’entrée du rectangle (52e), il redonna espoir à tout un pays. Il en profita aussi pour réveiller un stade, jusqu’ici groggy. Si Vandevoordt s’est montré très attentif sur une frappe d’Azarov, les Belges ont encore eu les opportunités de tuer tout suspense. Debast, De Ketelaere et Vranckx ont eu des balles de match au bout du pied, mais ne sont pas parvenus à ajuster la mire devant l’impressionnant Mamardashvili. L’efficacité faisant défaut aux Diablotins. Et ça s’est payé cash en fin de rencontre. Sur un centre au deuxième poteau, Giorgi Guliashvili profitait des errements défensifs belges pour arracher l’égalisation. « C’est une très grande déception, car on a bien joué », râlait, fort justement, Jacky Mathijssen. « Il y a eu de la malchance, mais c’est aussi un peu de notre faute. Avec toutes nos occasions, on aurait dû tuer le match. »