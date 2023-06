Euro dames de Basket: les Belgian Cats à une marche du titre!

Les joueuses belges, solides voire impressionnantes depuis le début du tournoi, notamment lors de leur démonstration face aux tenantes du titre serbes en quart de finale jeudi, retrouvaient pour cette demi-finale la seule autre équipe à réaliser un sans-faute depuis le début de la compétition. Elles connaissaient déjà le nom de leur possible adversaire en finale, l’Espagne ayant battu la Hongrie plus tôt dans la journée (69-60).

Motivation supplémentaire : l’équipe adverse et ses joueuses sont plus que connues des Cats et du staff. Plusieurs cadres de l’équipe belge évoluent en France, le coach Rachid Meziane, français lui-même, ayant même fait partie du staff adverse. Julie Allemand (Lyon), Julie Vanloo et Kyara Linskens (Montpellier) sont choisies dans le cinq de départ belge, aux côtés d’Antonia Delaere et de l’indispensable Emma Meesseman.

Le début de match, crucial et si parfait face à la Serbie, voit les deux équipes se répondre avant que les Belges ne s’échappent rapidement pour mener déjà de dix points à la fin du premier quart-temps (18-8). Douze des points de l’équipe de Rachid Meziane sont signés Meesseman, et le coach apporte sa part en demandant un temps mort dès la révolte adverse d’entame de deuxième quart-temps.

Julie Vanloo prend alors feu, empilant points et tirs à distance réussis, grâce à une défense française parfois laxiste, pour permettre aux Cats de s’envoler jusqu’à 17 points d’avance (41-24). L’avance est réduite à 14 unités à la mi-temps (44-30) mais reste bien solide. Meesseman (18 pts, 24 au final) et Vanloo (16 à la pause, 18 au total) sont intouchables et seule la Française Gruda (17) parvient à rivaliser au marquoir.

Le seul véritable trou d‘air belge arrive dans le troisième quart-temps : les Cats ne scorent que dix points, et les Françaises, emmenées par une efficace Chartereau, reviennent à huit points (54-46) à la fin du quart-temps. La tension monte dès l’entame des dix dernières minutes quand l’écart se réduit à +5. La gestion belge vole ensuite en éclats et à 30 secondes de la fin, il n’y a plus que deux points entre les deux équipes.

Un dernier frisson et une ultime récupération de Linskens, puis deux derniers lancers-francs transformés par Allemand délivrent les Belges qui se qualifient pour leur première finale (67-63). « On a travaillé si fort pendant des années pour arriver à ce moment, on veut en profiter », lâchait Julie Vanloo, très émue à l’issue du match.