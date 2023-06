Un dimanche sensiblement plus chaud avant une baisse des températures la semaine prochaine

Il fera sensiblement plus chaud avec des maxima de 26 ou 27ºC en Hautes- Fagnes à 30 ou 31ºC en plaine, voire très localement jusqu’à 32ºC, sous un vent faible à modéré.

En fin de journée, des champs de nuages élevés et moyens atteindront l’ouest du pays et le ciel deviendra temporairement plus nuageux durant la nuit. Quelques averses seront possibles, notamment sur la moitié nord du pays. Les minima seront généralement compris entre 15 et 20ºC.