Le Canada enquête sur l’accident du submersible près du Titanic: «Nous savons que tout le monde veut des réponses»

Une telle enquête prend habituellement entre 18 et 24 mois, mais la BST va essayer « d’aller plus vite, car nous savons que tout le monde veut des réponses, notamment les familles », a-t-elle indiqué.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) « a entamé l’enquête de sécurité (…) sur l’événement mortel mettant en cause le navire Polar Prince », le navire canadien duquel était parti dimanche le petit submersible de tourisme, a annoncé samedi sa présidente Kathy Fox.

Une équipe de la BST est arrivée à Saint-John’s en Terre-Neuve-et-Labrador et « examine le lieu de l’événement et de l’épave, interviewe les témoins et recueille toute l’information pertinente », a-t-elle ajouté.