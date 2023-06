Championnats de Belgique de cyclisme: ce qu’il faut savoir pour ne rien rater de la course en ligne messieurs

Après sa victoire sur le championnat de Belgique de contre-la-montre jeudi, Wout van Aert sera en quête d’un doublé en se présentant sur la course en ligne. Il pourrait devenir le troisième coureur de l’histoire à réussir l’exploit rendu possible par la création de l’épreuve de contre-la-montre en 1997, après Stijn Devolder en 2010 et Philippe Gilbert en 2011. Remco Evenepoel espérera quant à lui se consoler après sa chute sur le chrono, en devenant pour la première fois champion de Belgique en ligne.

Chez Jumbo-Visma, Van Aert pourra compter sur Tiesj Benoot, Tosh Van der Sande et Nathan Van Hooydonck, tandis que l’équipe Soudal Quick-Step sera plus fournie, notamment avec les anciens champions Tim Merlier et Yves Lampaert, ainsi que Tim Declercq, Bert Van Lerberghe, Stan Van Tricht et Dries Devenyns, entre autres.