Un dramatique accident sur l’A8 à Enghien fait plusieurs victimes

Un accident dramatique s’est produit ce matin à Enghien vers 7h du matin ce dimanche. Les services de secours ont été appelés sur l’A8 entre Halle et Tournai, plus précisément entre Rebecq et Petit-Enghien, à proximité de la sortie 25.

Selon nos informations, une voiture qui venait de Bruxelles a fait un tonneau, est passée par dessus la berne centrale et est allée percuter une camionnette circulant en sens inverse. Toujours selon nos informations, au moins trois personnes étaient dans les véhicules et des victimes sont à déplorer.