Euro espoirs: Michel-Ange Balikwisha enrage après une phase polémique lors de Belgique-Géorgie

Ce samedi soir, la Belgique a été tenue en échec 2-2 par la Géorgie dans son deuxième match de l’Euro espoirs, stade Boris-Paichadze de Tbilissi, dans le groupe A. Maxim De Cuyper (15e) et Largie Ramazani (38e) ont donné un double avantage aux jeunes Belges en première période. Giorgi Tsitaishvili (52e) et Giorgi Guliashvili (87e) ont permis aux Géorgiens de revenir au score.

De quoi laisser perplexes les observateurs et joueurs. Sur Twitter, Michel-Ange Balikwisha était mécontent suite à cette décision d’arbitrage.

Dans l’autre match du groupe, le Portugal et les Pays-Bas ont partagé 1-1. La Géorgie reste seule en tête du groupe avec 4 points. La Belgique et les Pays-Bas suivent avec 2. Le Portugal ferme la marche avec 1. Lors de la dernière journée, mardi 27 juin, la Belgique rencontrera le Portugal tandis que la Géorgie et les Pays-Bas s’affronteront.