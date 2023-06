Les deux fils d’Hamish Harding, le milliardaire britannique décédé dans le sous-marin Titan, lui rendent un émouvant hommage: «Mon père est parti mais je ne l’oublierai jamais»

« Mon père était un homme d’affaires tenace et travailleur, mais surtout il était le meilleur père que j’aurais pu demander », écrit l’un de ses fils dans les colonnes des médias britanniques. « Il m’a inspiré plus que quiconque ne le fera jamais, m’a appris des choses que je n’oublierai jamais et il représentait tout pour moi. Quiconque a rencontré mon père louera sa personnalité pleine d’humour, sa pure éthique de travail et sa générosité constante. Ma vie sera un succès si je suis même la moitié de l’homme qu’il était. Mon père est parti mais je ne l’oublierai jamais », ajoute-t-il.

Son deuxième fils a affirmé qu’Hamish était un père « aimant, un père de famille et un homme d’affaires déterminé et infatigable ». Il ajoute : « Dans tous ses domaines, il a cherché à être le meilleur homme possible et n’a rien fait à moitié. Il a fait de moi et mon frère les personnes que nous sommes aujourd’hui. C’était un homme énergique et charismatique qui, par le poids de sa personnalité, s’élevait et soutenait tout le monde autour de lui. Sa perte tragique sera pleurée non seulement par moi-même et ma famille, mais aussi par tous ceux qui ont eu le plaisir de le rencontrer ».