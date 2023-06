Visite guidée au sommet du chantier de la Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lorsqu’on arrive dans le centre-ville de Nivelles, difficile de rater les grands échafaudages qui entourent la Collégiale. Le bâtiment historique se refait une beauté et des équipes de professionnels se chargent de redonner une seconde jeunesse à cet emblème nivellois, âgé de plus de 900 ans. Exceptionnellement, nous avons pu grimper au sommet du chantier, pour admirer la vue, mais aussi découvrir l’étendue du travail qui se cache derrière les bâches et les structures en métal.

Une vue unique sur Nivelles, avec au loin la fontaine du parc de la Dodaine. - C.L.

La visite commence par une petite formation de trente minutes, pour expliquer les règles de sécurité, les mesures à respecter lorsqu’on est en haut, et quelques chiffres peu rassurants sur les chutes. Mais il en faut plus pour nous démotiver ! Après ces précieuses explications et avoir enfilé un casque, Maxime Goffaux, chef de chantier, Pascal Finfe, le contrôleur de chantier, et Pierre Huart, bourgmestre de Nivelles, nous emmènent au cœur du travail. Et quelques mètres plus hauts, on est directement plongé dans l’envers du décor.