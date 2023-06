Disparition du Titan: Céline Dion incroyablement impactée par la tragédie du submersible parti explorer le Titanic

Aujourd’hui, une autre figure inoubliable du film oscarisé se retrouve liée à la tragédie, comme le rapporte TMZ. Le titre « My Heart Will Go On », présent sur la bande originale et interprété par Céline Dion connaît actuellement un regain d’intérêt inattendu sur les plateformes de streaming. Le média américain parle de plus de 500 000 écoutes sur Spotify, depuis le dénouement de l’affaire et la fin des recherches. À l’époque de sa sortie, « My Heart Will Go On » avait connu un succès fou, enchaînant les records de vente, avant de décrocher l’Oscar et le Golden Globe de la Chanson de l’année, en 1998. Aujourd’hui encore, elle reste la chanson la plus iconique et populaire de la diva.

