Carton plein pour les Covers italiens, ce samedi, à Courcelles: VIDEO + PHOTOS

Sur la place Roosevelt, l’animation musicale était à la hauteur des attentes. De vendredi soir à dimanche, les concerts de Celentarock, de Gianna Best, de Veronica Creo, de Sugar Voodoo et de Battist ont fait le plein de spectateurs. Dans une chaleureuse ambiance, ces artistes covers rendaient hommage à des grandes vedettes de la chanson italienne : Adriano Celentano, Gianna Nannini, Laura Pausini, Zucchero et Lucio Battisti. La disparition toute récente du chanteur Claude Barzotti était dans tous les esprits.