Mishel Gerzig, future femme de Thibaut Courtois, comme vous ne l’avez jamais vue: «J’avais 15 soldats sous mes ordres»

Thibaut Courtois et Mishel Gerzig vont se dire oui ce week-end, plus d’un an après avoir annoncé leurs fiançailles. Mais la mannequin qui vient de fêter ses 26 ans début juin, a dû mettre en pause sa carrière à l’âge de 18 ans.

En effet, elle devait effectuer son service militaire obligatoire en Israël. Après sa formation, Mishel Gerzig est devenue capitaine de frégate sur un navire de sauvetage pendant deux ans, et d’expliquer : « J’avais 15 soldats sous mes ordres. C’était la meilleure période de ma vie, mais également la plus difficile. Mais ce que j’ai fait était si important… J’ai brisé tous les stéréotypes. J’ai prouvé que j’étais beaucoup plus forte et plus capable que ce que les gens pouvaient penser, en tant que femme accomplissant un « travail d’homme ».