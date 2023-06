«Les bons cadeaux ont été épuisés plus vite que prévu»: bon bilan pour le vrai retour de la braderie à Verviers

« On est relativement contents du déroulement de cette braderie, ce samedi c’était assez canon. Malheureusement, les bons qu’on faisait gagner ont été épuisés plus vite que prévu, les gens faisaient la file. » Luc Demarche, le président de l’association des commerçants de Verviers, tire globalement un bilan plutôt positif de la braderie de Verviers, qui s’est déroulée de ce mercredi 21 à ce samedi 24 juin dans les rues de Verviers. Un bilan qui devra être affiné dans les prochains jours avec l’ensemble des commerçants.

Et même s’il y a eu une « mauvaise nouvelle » – à savoir que les bons cadeaux offerts aux clients ayant consommé dans les commerces du centre-ville, après avoir tourné la roue de la fortune de Verviers Ambitions, ont été épuisés rapidement ce samedi – c’est en réalité une bonne nouvelle. « On a été victimes de notre succès », sourit le président. Une preuve que les gens se sont déplacés, ont consommé dans les magasins du centre et ont apprécié cette initiative.