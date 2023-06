Championnats de Belgique de cyclisme: Wout van Aert vise le doublé sur la course en ligne messieurs (direct)

Izegem sera le théâtre d’une lutte pour la tunique de champion de Belgique sur route, dimanche. Dans la contrée roularienne et avec un parcours roulant, les candidats à la victoire finale seront nombreux. En cas de sprint, Tim Merlier pourrait s’inscrire au palmarès pour la troisième fois, après Gand (2019) et Middelkerke (2022). Il devra cependant faire face à une concurrence féroce avec, entre autres, Jasper Philipsen, Gerben Thijssen, Jordi Meeus et Milan Menten.

Dans l’équipe Soudal-Quick Step de Merlier se trouvent d’autres favoris, si la course ne venait pas à se conclure par un sprint. Remco Evenepoel pourrait surprendre après sa déception sur le contre-la-montre et Yves Lampaert, vainqueur en 2018, aura à cœur de s’illustrer dans sa région. En face, le polyvalent Wout van Aert (Jumbo-Visma) tentera de réussir un doublé après son triomphe, jeudi, sur l’exercice chronométré.