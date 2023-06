Challenge La Meuse : une belle densité à la corrida de Herve

Cette édition 2023 aura accueilli près de 180 participants sur la course de 9,6 kilomètres ce qui est un bon chiffre moins d’une semaine après le jogging de Verviers où beaucoup de participants avaient besoin de se reposer cette semaine. Dès le coup de feu de départ, Clément Weber s’est directement retrouvé en tête de la course et n’a pas lâché sa première position, une belle victoire pour Clément qui continue de s’entrainer pour le marathon qu’il prévoit dans les prochains mois. Le deuxième, Arnaud Bonnivert, termine à une trentaine de secondes. Karim Brahmi vient compléter le podium.

Il aura fallu attendre l’arrivée de la 13ème pour voir la première féminine franchir la ligne d’arrivée. Cette première féminine est une revenante qui a du traverser énormément de choses pour revenir à son niveau et pouvoir courir sans douleur, il s’agit de Maureen Kramer. Cette victoire est la première dans son chemin du retour vers de belles performances, elle qui brillait à l’échelle nationale il y a encore quelques années. L’espoir Louise Winant vient prendre la seconde place , une magnifique performance. Béatrice Kevelear termine 3ème femme et première chez les ainées.