D1B | Gaëtan Englebert après la victoire à Eupen en amical: «Une plus grande rigueur, c’est l’exigence du niveau supérieur»

Comme le fredonne si bien Sardou, la vie c’est plus marrant, c’est moins désespérant en chantant ! Les joueurs du RFC Liège l’ont pris au mot, samedi en fin d’après-midi, sur la pelouse ensoleillée du Kehrweg à Eupen. Il n’y avait aucune obligation de résultat dans le chef des Sang et Marine pour cette partie amicale de reprise, un mois à peine après le clap de fin du précédent exercice. Mais tant qu’à faire, c’était à coup sûr plus amusant de revenir aux affaires avec une victoire en poche !

« Une marge de progression »

Un succès qui s’est dessiné sur le tard, en toute fin d’une seconde période nettement plus animée que la première, grâce au pied gauche de Benoît Bruggeman. Un clin d’œil du longiligne offensif de Rocourt, qui trouvait là l’occasion de justifier son titre honorifique de joueur de la saison (écoulée). « Nous sommes parvenus à nous créer quelques possibilités en profitant des espaces offerts par l’adversaire », notait Gaëtan Englebert dans son analyse d’après match. « J’ai surtout pris du plaisir à voir mes joueurs afficher l’envie qu’ils doivent toujours montrer. C’était un match de reprise et la chaleur était fatigante mais ils ont donné jusqu’au bout. » L’AS Eupen, loin d’être un foudre de guerre de la D1A, restait tout de même un adversaire de qualité présumée supérieure. La réplique des Pandas a ainsi permis au coach liégeois de prendre bonne note des lacunes à gommer pour tendre vers l’excellence. « On sait rivaliser dans le jeu », répétait Gaëtan Englebert. « Nous allons devoir ajouter l’exigence du niveau supérieur, c’est-à-dire faire preuve d’une plus grande rigueur pendant 90 minutes, à tous les postes et pour chaque joueur. C’est ce qui fait souvent la différence quand on veut aligner des résultats au plus haut niveau. Nous en serons capables parce que les joueurs ont encore une marge de progression, notamment sur le plan mental. »