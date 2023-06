«Il n’y a pas de tabou là-dessus»: Cristina Cordula se livre sur ses opérations de chirurgie esthétique

Pour son dernier épisode de la saison, « 50min Inside » s’est glissé dans le quotidien de Cristina Cordula, pour un reportage en toute intimité auquel participait également son fils, Enzo. L’occasion pour le duo mère-fils d’évoquer leur relation fusionnelle, et pour le jeune homme de parler de la notoriété de sa mère. « Le fait d’être fils de, au début c’était compliqué, parce que je ne voulais pas que les gens viennent par intérêt. (…) Quand on me disait, ‘elle fait quoi ta mère ?’, je répondais ‘elle est décoratrice d’intérieur’. » a-t-il notamment raconté.

Lire aussi «MAGNIFAÏK», «Quel corps de rêve»: Cristina Cordula se dévoile en maillot de bain, les internautes sont conquis (photos)

C’est pourtant sur les podiums milanais ou parisiens qu’on pouvait retrouver la mannequin brésilienne, qui a ensuite ouvert avec une agence de relooking, avant de se reconvertir une personnalité télé. « J’ai ouvert mon agence. Et puis un beau jour, M6 m’a découvert via mon site Internet. J’ai compris que c’était un casting pour une émission de relooking. Ils ne m’ont pas choisie à cause de mon accent. Et mon accent fait beaucoup. C’est aussi ma différence. Je ne fais pas exprès. Il s’avère qu’une styliste s’est désistée à la dernière minute. Et c’est là qu’on m’a téléphoné » a-t-elle rappelé face aux caméras de TF1. Un choix gagnant pour et pour M6, puisque son émission, « Les Reines du shopping » cartonne depuis son lancement en 2013.