«Ce fut une très belle aventure»: Laurence Boccolini annonce quitter l’animation de «Tout le monde veut prendre sa place»

C’est au cours d’un entretien avec Pure Médias que Laurence Boccolini a annoncé son départ de « Tout le monde veut prendre sa place ». « Après réflexion et nombreux échanges avec la chaîne et la production, j’ai pris la décision de ne plus continuer à la rentrée d’animer le jeu ’Tout le monde veut prendre sa place’ » a-t-elle déclaré. C’est en 2021 que l’animatrice avait repris l’animation du jeu de France 2, après le départ de Nagui, qui avait porté l’émission pendant 15 ans. « Ce fut une très belle aventure de deux ans, où j’ai pu vivre de formidables moments auprès de tant de candidats. Cet exercice me remplit de joie à chaque fois. J’en garderai de très bons souvenirs, et je tiens à remercier la production et toute l’équipe technique pour sa bienveillance, son professionnalisme et sa gentillesse » a ajouté l’animatrice.

Elle a par ailleurs précisé qu’elle souhaitait « partir vers de nouvelles aventures », précisant qu’elle travaillait sur de « nouvelles créations », tout en restant chez France Télévisions. « Toujours dans le but d’apporter un peu de sourire et d’humour, car c’est tout ce qui compte : faire mon métier tout simplement » a-t-elle confié. Des projets d’avenir confirmés par la chaîne qui a salué « une animatrice hors pair qui a montré tout son talent » aux commandes de son jeu phare. « Elle a tissé jour après jour un lien très fort avec les téléspectateurs de France 2. Elle est un visage incontournable de la chaîne et nous avons de nombreux projets avec elle. » a indiqué Florent Dumont, directeur adjoint des antennes et des programmes, à Pure Médias.