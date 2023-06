«Jetez-les de l’avion»: le cauchemar pour tous les passagers du vol TUI, la sécurité obligée d’intervenir!

Les passagers d’un vol reliant Cardiff à la Bulgarie se rappelleront du décollage très agité qu’ils auront vécu. Le vol de la compagnie aérienne TUI a pris un retard de plus de trois heures à cause d’un groupe de jeunes hommes qui fêtaient un enterrement de vie de garçon.

Selon les informations de WalesOnline, les fêtards ont commencé à huer le personnel de cabine et à crier quand on leur a interdit de consommer de l’alcool dans l’appareil. Alors qu’ils devenaient très bruyants et perturbants, la sécurité a été appelée pour intervenir dans l’avion. On a demandé aux jeunes de sortir, mais ils refusaient.