Rébellion de Wagner: Hadja Lahbib lundi au Luxembourg avant de nouvelles questions à la Chambre

Alexander De Croo a par ailleurs insisté sur l’importance d’analyser ce qu’il s’est passé en Russie. « Même si les choses semblent s’être calmées, les événements sont significatifs », a-t-il dit. « Samedi, nous avons suivi l’évolution de la situation heure par heure. Nous avons reçu beaucoup d’informations. Il est important de démêler ce qui était vrai et ce qui ne l’était pas, puis de voir l’impact que ça aura », a poursuivi le Premier ministre.

« La Défense et le service de renseignement militaire continuent de surveiller étroitement la situation et tiennent les autorités politiques averties de la situation en Russie et en Ukraine », a de son côté affirmé la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

« La situation est à prendre au sérieux, car elle crée de l’instabilité. Le régime est fragilisé même si pour l’instant, on n’observe pas de conséquences notables sur la ligne de front en Ukraine où les combats continuent », a-t-elle souligné.

« Il est encore trop tôt pour dire quelles pourraient être les conséquences de cette rébellion temporaire sur la situation en Russie et sur l’évolution ultérieure du conflit en Ukraine. Nous devons également nous pencher sur son impact sur les filiales de Wagner en Afrique. Les services de sécurité continuent à collecter des informations et à suivre la situation attentivement en coordination avec leurs partenaires internationaux », a encore indiqué la ministre.