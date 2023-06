La maman de la petite Talya, tuée par un amstaff, et le bourgmestre Jacques Gobert tendent la main à la SPA pour sauver Iron

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Talya, âgée de 8 ans, a perdu la vie dans la nuit du 11 juillet 2021 à La Louvière, tuée par les chiens de la famille. L’affaire est passée devant la justice et il revenait à Jacques Gobert, le bourgmestre de La Louvière, de trancher sur le sort d’Iron. Ce vendredi, il a décidé de le rendre à la maman, et la police est allée le récupérer à la SPA. Levée de bouclier de la part de la société protectrice des animaux : la décision était synonyme d’euthanasie pour un chien qui, selon elle, n’est pas dangereux et qu’elle veut mettre à l’adoption. Quelques jours plus tard, la maman de la petite Talya a accepté une solution intermédiaire.