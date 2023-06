Mercato: Largie Ramazani sur les tablettes d’un club de Ligue 1

L’ancien joueur d’Anderlecht Largie Ramazani pourrait quitter Almeria et débarquer en Ligue 1. Ce samedi soir, l’ailier belge a doublé la mise pour les Diablotins face à la Géorgie et son nom pourrait bel et bien agiter ce mercato estival.

Le jeune joueur belge intéresse fortement Nantes. Selon les informations de Fabrizio Romano, les Nantais ont proposé 6 millions à Almeria pour s’offrir les services de l’ailier gauche belge. Une offre refusée par le club espagnol qui souhaite recevoir une meilleure offre.