La Ville de Bruxelles travaille sur la numérisation de l’enregistrement des naissances

Depuis la mi-mai, il est possible aux parents, habitants la ville de Louvain, d’enregistrer la naissance de leur nouveau-né via une plateforme numérique. C’est la première commune du royaume à introduire cette possibilité. Et la Ville de Bruxelles pourrait bientôt lui emboîter le pas. « À la Ville de Bruxelles, la numérisation de l’enregistrement des naissances est également l’une de nos priorités actuelles. Une première phase est prévue », annonce le Collège des bourgmestre et échevins dans une réponse écrite à une question posée sur le sujet par la conseillère communale Bianca Debaets (CD&V).