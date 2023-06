Une Fête de la Musique à la croisée des générations à Marche-en-Famenne

Une Fête de la Musique à laquelle les organisateurs ont voulu apporter une touche intergénérationnelle, entre deux soirées électro-pop-rock axées sur la jeunesse et la découverte avec Doria D, Marvett et Colt le vendredi, Dan San, Elia Rose et Stace le lendemain. Après un premier concert pour enfants – Les Chèvres à Pull – le samedi après-midi, la Place aux Foires s’est offert une pure décharge de nostalgie avec le concert très attendu d’André Brasseur. Connu pour avoir composé pléthore de génériques à la RTBF mais aussi pour avoir fondé la discothèque Pow Pow – l’ancêtre du Metropolis à Harsin – dans les années 1960, l’organiste s’est produit devant un parterre de seniors venus des quatre coins de la Wallonie spécialement pour l’occasion. « Je le suis depuis près de soixante ans », nous confie l’un de ses fans liégeois. « Il se produit toujours sur scène, mais de moins en moins souvent. Alors le voir aujourd’hui, c’est un événement ! »

La Fête de la Musique a drainé du monde ce week-end Marche-en-Famenne. Près de 1.500 personnes le vendredi, idem pour la journée de samedi. Et ce, malgré un couac de programmation de dernière minute – le groupe Delta s’est désisté au dernier moment – qui n’aura finalement pas changé grand-chose à la réussite de l’événement. « Dan San a accepté de remplacer Delta au pied levé. Le public était ravi de se voir offrir un concert de qualité par un groupe belge connu et reconnu, d’autant qu’ils ont accepté l’invitation trois jours avant », souligne Damien Goffin, coordinateur de la Fête de la Musique pour l’ASBL Foires en Fête.

Comme à l’époque

À 80 ans passés, André Brasseur conserve cette étincelle de malice dans le regard et dans la voix. Comme lorsqu’il exhorte son public à se lever pour danser comme à la belle époque. « Ils ont quand même changé depuis. Certains dans le bon sens », nous glisse-t-il à la sortie du concert. « C’est le temps qui passe. Mais je pense qu’il a bien passé pour eux cet après-midi. » Les principaux intéressés ne diront pas le contraire. Parmi eux, Marcel Magerotte, véritable encyclopédie vivante du parcours musical de l’artiste. « J’ai moi-même été son premier DJ », explique-t-il. « Le Pow Pow était la première discothèque à travailler avec des vinyles. André Braseur l’a construite dans les années 1960 car il savait qu’on allait construire la N4 à proximité. Mais il fallait quelque chose pour se distinguer. Pendant 15 ans, le Pow Pow a rencontré un succès phénoménal. Il faisait venir toutes les plus grandes vedettes : C Jérôme, Dave, Hervé Villard… C’était la belle époque. Finalement, le succès d’André Brasseur vient de Marche. Puis il s’est exporté à Barbençon avec La Locomotive. On parle quand même de quelqu’un qui a vendu 34 millions d’exemplaires à travers le monde. C’est exceptionnel pour un petit belge ! »