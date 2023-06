Accident impressionnant à Wanfercée-Baulet: une conductrice dévie et percute plusieurs véhicules, rue Paul Pastur

Une conductrice circule dans la rue Paul Pastur, à Wanfercée-Baulet : il est 1h15, et la conductrice, pour une cause encore indéterminée, dévie sur sa gauche et perd le contrôle de sa voiture.

Lire aussi José, 66 ans, a perdu la vie dans l’incendie de sa maison, à Wanfercée-Baulet: «Il y avait déjà perdu sa fille, l’année passée» (vidéo + photos)

Elle part sur le côté de la chaussée et va heurter une auto en stationnement, avant de partir en embardée.