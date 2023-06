Une violente altercation éclate entre Georges-Louis Bouchez, sa compagne et des cyclistes à Knokke: «L’homme a immédiatement enlevé ses lunettes et m’a poussé»

Une vidéo montrant le président du MR Georges-Louis Bouchez se faire bousculer en pleine rue alors qu’il se promenait avec sa compagne Lucie Demaret à Knokke est en train de tourner sur les réseaux sociaux. L’incident s’est produit ce samedi à la Lippenslaan, à Knokke. Selon les informations de HLN, Bouchez s’est fait bousculer et cela a particulièrement énervé sa compagne, qui a crié : « Sales flamands ». « Ils avaient d’abord dit que nous étions des ‘sales wallons’ et qu’il fallait retourner en Wallonie », explique GLB.

Sur la vidéo, on peut voir le président du MR demander à un cycliste quel est le problème. Il est ensuite violemment poussé par ce dernier. On peut voir sa compagne se disputer un peu plus loin et crier « sales flamands » quand elle revient à la voiture.

Tout aurait commencé quand GLB a entendu un coup à l’arrière de sa voiture. « Au début, je pensais qu’un cycliste l’avait heurtée. Mais j’ai laissé suffisamment d’espace pour qu’ils puissent passer. Puis je suis sorti pour voir ce qui s’était passé. La femme a fait un geste de colère et a continué sa route et je l’ai suivie », raconte encore le politique. « Le feu était vert entre-temps, alors ma copine a pris le volant et elle est venue me chercher avec la voiture. Mais à la fin, je n’ai même pas eu l’occasion de demander ce qui s’était passé. L’homme a immédiatement enlevé ses lunettes et m’a poussé », explique-t-il encore. « Je sais que je dois rester calme en tant que politicien dans une telle situation », ajoute-t-il.

Il a alors expliqué pourquoi sa compagne avait été entendue en train de crier « sales flamands » : « Ils ont crié que nous étions de sales wallons et qu’il fallait rentrer en Wallonie. Et oui, instinctivement, elle rappela la même chose. Elle ne voulait pas dire cela, car nous aimons tous les deux visiter la Flandre et souvent », ajoute le président du MR avant de conclure : « Ma compagne n’est pas une personnalité publique. Je souhaite que les gens la laissent tranquille sur les réseaux sociaux ».