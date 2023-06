200.000 euros pour soutenir les asbl actives en matière de bien-être animal

136.312, c’est le nombre de chats et chiens enregistrés en Région bruxelloise dans les bases de données DogID et CatID . Protéger ces animaux et améliorer leur bien-être est une constante dans les politiques du ministre bruxellois du Bien-être animal.

« Nous avons renforcé la législation sur la gestion des chats, arrêté une liste des reptiles qui peuvent être détenus, interdit l’utilisation des pièges à colle, nous avons défini des conditions de transport non commercial des animaux agricoles … Et je présenterai avant l’été le Code bruxellois du bien-être animal en gouvernement. Si le travail des pouvoirs publics est important, celui du secteur associatif l’est tout autant », explique Bernard Clerfayt pour annoncer le lancement d’un nouvel appel à projets.