«Ma fille, c’est un enfant venu du ciel»: Gérard Darmon évoque avec tendresse sa paternité après 70 ans (vidéo)

En 2017, Gérard Darmon devenait papa pour la quatrième fois, après deux grandes filles et un grand garçon, nés de précédentes unions. Alors âgé de 69 ans, il était aussi déjà grand-père d’un petit Tom, né en 1998. C’est dans le Portrait de la semaine de « Sept à Huit », que l’acteur est revenu sur cet enfant que lui et sa compagne de 25 ans sa cadette, Christine, n’attendaient plus, après près de 22 ans de relation. « Cet enfant ne venait pas. On s’est dit : ’On n’aura pas d’enfants.’ Voilà, c’est notre union, c’est un amour fusionnel, passionnel, auquel il manquera toujours un enfant. C’est comme ça. » raconte-t-il dans un extrait de l’émission qui sera diffusée ce dimanche soir. « Et puis un jour, badaboum ! Miracle, oui ! » ajoute-t-il réaffirmant qu’il est croyant, et qu’il croit réellement aux miracles. « C’est un enfant qui est venu du ciel » assure-t-il.

Une paternité tardive qui fait écho à celles de Robert De Niro, 79 ans, père pour la septième fois en mai dernier, et d’Al Pacino, qui vient d’accueillir son quatrième enfant à 83 ans. « Être père à l’âge où on est souvent grand-père, c’est un rêve mêlé de crainte ? » demande ensuite Audrey Crespo-Mara à la star de « La cité de la peur ». « Il y a de la crainte, parce que moi, je gamberge beaucoup. Et on se dit : ‘Et alors ? Ça peut s’arrêter demain.’ Je sais très bien que le jour où ça s’arrêtera, ce sera toujours trop tôt pour elle. » répond Gérard Darmon, avant d’ajouter, « Mais, elle n’est pas toute seule. Elle a un frère, elle a des sœurs, elle a sa maman. » L’acteur se rassure aussi en sachant qu’il laisse à la petite Lena, une trace et des souvenirs grâce à son travail. « Elle apprendra peut-être à [me] connaître après, à travers les films qui resteront, et peut-être que ce sera un amour post… » conclut-il.