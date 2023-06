De nouveaux services de proximité pour les citoyens de la Commune de Meix-devant-Virton

En matière de santé, la pénurie de médecins généralistes, le vieillissement de la population et les problèmes de mobilité représentent des défis croissants pour les zones rurales. Consciente de l’importance d’une offre de soins de proximité de qualité, la Commune de Meix-devant-Virton a pris l’initiative, dès 2017, de réhabiliter une ancienne grange en une maison médicale. Idéalement située en plein cœur du village, à proximité de l’administration communale, de l’école et des commerces locaux, cette maison médicale comprend deux bureaux, un secrétariat, une salle d’attente, des sanitaires. Elle dispose également d’un logement tremplin à un loyer attractif destiné à accueillir un jeune médecin, le temps que celui-ci constitue sa patientèle.

Le coût total des travaux et du mobilier s’élève à 503.260€ TVAC. Il a été subsidié par la Wallonie à hauteur de 200.000 € et par la Province de Luxembourg à hauteur de 50.000 €, le solde étant à charge de la Commune.

Un bâtiment flambant neuf pour abriter le CPAS

Dans le but d’offrir à ses citoyens un lieu de qualité pour accueillir le CPAS, la Commune de Meix-devant-Virton a entrepris la construction d’un nouveau bâtiment adjacent à l’administration communale. Ce nouveau bâtiment répond aux besoins spécifiques du CPAS en offrant des espaces fonctionnels et adaptés à ses activités. Le rez-de-chaussée est équipé d’une salle d’attente confortable, de sanitaires et de deux bureaux d’entretien dédiés aux rendez-vous avec le personnel social pour favoriser des échanges qualitatifs, sereins et discrets.

À l’étage, des espaces de travail modernes et confortables ont été aménagés, comprenant des bureaux individuels et collectifs, ainsi que des espaces techniques dédiés à la vie administrative du CPAS. La disposition stratégique de l’étage, qui communique directement avec la mairie, facilite les échanges entre le personnel des deux institutions et rationalise les ressources.

Le montant total de ces travaux s’élève à 517.900 € TVAC, dont 128.430 € ont été subsidiés par la Région wallonne dans le cadre du Plan d’investissement communal.

Des partenaires de qualité

La Commune de Meix-devant-Virton a confié les projets de maison médicale et du bâtiment du CPAS à IDELUX Projets publics via une assistance à maîtrise d’ouvrage. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Homel Frères et l’atelier d’architecture l’Arche Claire a assuré la mission d’auteur de projet.

La cellule attractivité de la Province de Luxembourg et le cercle de médecins généralistes « Santé Ardenne » ont été des partenaires précieux pour relayer ce projet aux jeunes médecins et faciliter leur installation qui vient renforcer l’offre médicale de proximité pour les habitants de Meix-devant-Virton.