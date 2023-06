Incendie chez Derichebourg à Aubange

Plusieurs postes incendies ont été mobilisés ce dimanche après-midi pour un incendie chez Derichebourg, une usine de recyclage à Aubange. Le feu s’est déclaré vers midi dans un stock de batteries entreposées en extérieur. Les flammes se sont propagées à deux carcasses de véhicules situées à proximité. Les pompiers d’Aubange, Arlon, et Virton sont intervenus sur place avec pompes, échelle et citerne, le tout sous le commandement d’un officier de Libramont. L’incendie a occasionné une pollution à l’ace, récupérée dans un bassin de rétention et diluée dans d’importantes quantités d’eau.