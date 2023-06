Romain, de Welkenraedt, a passé le «pire voyage» de sa vie en Tunisie: «Les photos étaient bien, les avis aussi...je ne m’attendais pas à un truc pareil» (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Je suis parti le 30 mai en Tunisie pour 14 jours, grosse arnaque : personnel voleur, repas j’ai mangé poulet et pommes de terre pendant les 14 jours, rats dans l’hôtel, vue sur une déchetterie, chambres pas lavées, etc. Plein de trucs, pire voyage ! » Voilà le message que nous a envoyé Romain, un Welkenraedtois de 29 ans, pour décrire la mauvaise expérience qu’il a vécue lors de ses dernières vacances. Une expérience qu’il faut un peu relativiser, qui ressemble plus à une déception par rapport à la qualité des services qu’à une véritable arnaque. N’empêche, Romain s’en veut d’avoir décidé de réserver ce voyage et veut sensibiliser pour que d’autres soient plus vigilants que lui.