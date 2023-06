Paul Magnette s’adresse frontalement au Vlaams Belang: «Ils veulent l’indépendance? Qu’ils fassent un référendum»

Le président du PS, Paul Magnette, a accordé une longue interview à nos confrères flamands du « Zondag ». Il balaie largement l’actualité politique compliquée de notre pays, surtout au niveau fédéral. Et prend les Flamands à leur propre jeu, quand il dit : au Vlaams Belang, « s’ils veulent l’indépendance [de la Flandre], qu’ils organisent un référendum. C’est la seule procédure démocratique. Et peut-être que le moment est venu de le faire. Je le pense vraiment. Je pense que quatre-vingts à nonante pour cent des Flamands diront non. Ce débat pourra alors être définitivement jeté à la poubelle. D’ailleurs, nous ne parlerons pas non plus de confédéralisme, quel que soit le parti. » Nous avons interrogé Paul Magnette ce dimanche à propos de cette sortie.

Non, vous avez raison, on le leur a déjà proposé à plusieurs reprises. Il est important de dire aux francophones que ça suffit d’entendre que c’est toujours à cause d’eux que les choses ne changent pas en Belgique. Et c’est aux Flamands de se poser la question des raisons de la montée du Vlaams Belang.

Oui. On voit bien que le Vlaams Belang a mis en avant une série de revendications sociales. L’extrême droite, elle parle aussi à la classe ouvrière. C’est aussi le cas du RN en France. En empêchant le gouvernement de faire les réformes nécessaires pour les gens, on nourrit aussi l’extrême droite. Ce sont les crises sociales qui nourrissent l’extrême droite, comme on l’a vu dans les années 1930.

Vous affirmez que 80 à 90 % des Flamands sont contre l’indépendance de la Flandre ? Comment pouvez-vous dire ça ?

Les sondages parlent de 85 % de Flamands qui sont contre. Mais même en dehors de sondages, plusieurs enquêtes scientifiques le confirment. Le référendum, ils ne le feront jamais.

Ça n’empêchera pas les partis flamands de revenir avec des revendications communautaires, voire le confédéralisme.

Ils peuvent mais en ce qui nous concerne, nous n’en parlerons pas.

Au fédéral, vous plaidez pour une Vivaldi bis, mais sans le MR ?

La difficulté de former ce gouvernement, ça a été le MR. Tous les troubles dans la majorité, ils viennent de Bouchez. Les blocages, ils viennent du même. Ça nuit forcément au climat dans le gouvernement. Le MR veut finit avec la N-VA, il faut tout faire, de notre côté, pour éviter la N-VA.

Ça paraît impossible de faire un gouvernement sans la droite, non ?

Le PTB a déjà dit qu’il n’ira pas. Il gèle une série de sièges utiles, soit. Je vais me battre pour qu’ensemble, le PS et Vooruit soient la première famille politique.

Peut-on donc imaginer une Vivaldi bis, avec l’Open VLD mais sans le MR ? Avec les Engagés ?

Bien sûr, on peut imaginer le VLD sans le MR. Ça s’est déjà vu. Nous-mêmes n’avons pas toujours été avec Vooruit, ou plutôt le sp.a (ancêtre de Vooruit, NDR). Bien sûr, nous souhaitons un gouvernement le plus à gauche possible mais vous connaissez la situation.

Un mot sur la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. L’affaire des visas iraniens revient ce lundi au parlement. Vous demandez sa démission ?

On attend toujours des explications, qu’on n’a pas eues. On ne sait toujours pas pourquoi elle n’a pas suivi l’avis de ses propres services. On attend donc les explications. On verra demain ce qui se passe et on avisera.

Pas de demande de démission a priori, donc ?