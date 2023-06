«Va te faire cuire le c**, conn***!»: quand Valérie Damidot remettait à sa place un journaliste grossophobe (vidéo)

Léa Salamé retrouvait son public, Christophe Dechavanne, Philippe Caverivière et Paul de Saint-Sernin, sur l’énorme plateau de « Quelle Époque ! » ce samedi 24 juin. Au programme pour ce dernier numéro de la saison, un beau panel d’invités était prévu, de Bertrand Chameroy à Patrice Carmouze, le chef Yannick Alléno, ou encore Valérie Damidot. Cette dernière était venue défendre son nouveau projet, un seul en scène intitulé, « Valérie s’expose ». Loin des plateaux télé, c’est sur les planches que l’animatrice semble désormais s’épanouir, après avoir joué son spectacle d’avril à juin, au théâtre du Marais.

Ce passage dans le talk-show de France 2, c’était aussi l’occasion pour elle de revenir sur ses années de télé, notamment aux commandes de « D&CO » sur M6 (et sur Plug RTL en Belgique), de de 2006 à 2015. Interrogée sur la place des femmes à la télévision aujourd’hui, Valérie Damidot a estimé qu’il n’y avait pas eu beaucoup de concrètes améliorations. « Je vous ai entendu dire sur France Inter : ‘À la télé, faut pas que tu sois vieille, faut pas que tu sois grosse, faut pas que tu parles trop fort.’ Vous ne trouvez pas que les choses changent ? » lui a demandé Léa Salamé. « Pas du tout ! On fait genre ça change un peu, on va faire un peu de positive attitude mais en vrai à part Élise Lucet qui est en prime seule ? » a-t-elle enchaîné.