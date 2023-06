La commune de Jemeppe-sur-Sambre cherche un directeur général adjoint

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’année 2022 avait été particulièrement compliquée à Jemeppe-sur-Sambre. La commune avait connu de grosses difficultés avec son personnel au point que celui-ci s’était mis en grève. Face à cette crise, la bourgmestre et ses échevins avaient décidé de mettre en place un plan d’action et d’ouvrir un poste de directeur général adjoint. Si la proposition avait déjà été évoquée et qu’un appel à candidature était prévu dans le courant de l’année, le dossier n’était plus revenu sur la table du conseil.