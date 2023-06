Comment Elio Di Rupo a mis une pression maximale pour faire plier François Fornieri afin de lui faire renoncer aux filiales de Nethys

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est l’air grave qu’Elio Di Rupo et Pierre-Yves Dermagne, fraîchement désignés ministre-président et ministre des Pouvoirs locaux de la Wallonie, se présentent à la presse, bazooka sous le bras. Ils annoncent casser les ventes des trois filiales de Nethys, à savoir VOO (télécoms), Elicio (éolien) et WIN (informatique), « prises en violation de la loi » et de manière « contraire à l’intérêt général ». Nous sommes alors le 6 octobre 2019.

Si VOO devait être vendu au fonds américain Providence, Elico et Win allaient quant à eux passer dans la besace d’Ardentia et Ardentia Tech, deux sociétés fondées par… François Fornieri, qui prenait en même temps Stéphane Moreau avec lui pour le sortir de Nethys.