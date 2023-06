Henri PFR a mis le feu à la fête de la musique à Frameries!

« Frameries, est-ce que vous êtes chauds ? » A cette question, les Framerisois ont répondu par des chants, des bras levés et des sauts. Ils ont été nombreux, ce samedi soir, à danser sur la Grand’Place, comme partout en Fédération Wallonie-Bruxelles et en France, à l’occasion de la fête de la musique.

Plus qu’un DJ, il est également musicien, producteur et compositeur. En 2020, il est entré dans le TOP 100 des meilleurs DJ du monde. Il avait aussi intégré la même année l’équipe des jurés de la saison 9 de The Voice Belgique sur la RTBF. Après de nombreux disques d’or et de platine ainsi que des tournées sur les plus grandes scènes internationales, le Belge s’est arrêté à Frameries, où il a mis le feu.