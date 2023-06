Après le 5 litres, Spadel lance un Eco Pack de 10 litres

La météo de ce week-end aura fait les affaires du groupe Spadel, qui commercialise notamment la marque d’eau Spa. Tous les Belges auront bu avec plaisir des litres d’eau ces derniers jours.

Spadel a justement décidé de séduire les grands consommateurs. En mai 2022, le groupe a lancé un Eco Pack de 5 litres de SPA Reine, qui a d’ailleurs été élu Produit de l’Année. « Ce contenant plus pratique et plus vert répond clairement à un besoin de la part des consommateurs. La preuve : près de 2 millions d’Eco Pack de 5 litres ont été vendus en l’espace d’un an, ce qui a permis à Spadel de réduire son empreinte plastique de 167 tonnes », annonce le groupe dans un communiqué.