La Guinguette s’installe sur la Leesterrasse des bibliothèques francophone et néerlandophone de Jette

Vu son succès l’année dernière, la Guinguette revient s’installer sur la Leesterrasse et invite le public à venir s’ambiancer avec ses artistes. Au programme : des concerts et un openbar pour se désaltérer.

Côté artistes, la Guinguette accueillera Karin Clercq et ses musiciens et des artistes du BRILLsongwriters collectief. Enthousiaste à l’idée de performer sur la Leesterras des bibliothèques, Karin Clercq leur rend un bel hommage : « Les livres regorgent d’histoires qui nous transportent hors de notre quotidien ou nous plongent si profondément qu’il en résulte quelque chose d’intense et d’unique (…) Quand j’étais plus jeune, j’adorais aller dans les bibliothèques, juste pour sentir l’odeur des livres, en prendre un, puis le feuilleter sur une table. J’aimais le silence rempli de ces mots couchés sur les pages, attendant d’être lus. Les livres ont été ma nourriture depuis l’enfance, et encore aujourd’hui, je ne sais pas ce que je ferais sans eux. Ils me construisent et m’inspirent de nombreuses chansons… ».