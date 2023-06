Fusillades mortelles, avec blessés, sans blessés… voici les communes les plus dangereuses de Bruxelles!

Sudinfo a mis la main sur un rapport interne de la police fédérale qui répertorie toutes les fusillades qui ont éclaté à Bruxelles et qui permet donc de déterminer où il y a eu le plus de fusillades dans la capitale ! Et pour cause… Y sont repris, commune par commune, tous les « faits au cours desquels un ou plusieurs tirs à balles réelles (armes factices exclues) ou un ou plusieurs jets de grenades, de cocktails Molotov ont eu lieu (de janvier 2022 à la mi-octobre 2022) dans un lieu ouvert au public, avec ou sans blessés et / ou avec ou sans dégâts matériels sur l’arrondissement de Bruxelles Capitale et actés par les six zones de police et SPC (police des chemins de fer) Bruxelles » ; « hors faits avec un impact de balle unique au niveau d’une façade et sans contexte et / ou période claire » !