Bonne nouvelle pour tous les joueurs: il y aura des gagnants supplémentaires garantis au Lotto en juillet et août!

Un anniversaire, ça peut se fêter pendant tout un an. C’est ce qu’on s’est dit à la Loterie, dont l’un des jeux phares, le Lotto, fête cette année ses 45 ans. C’est en effet en 1978 qu’a eu lieu le premier tirage du jeu emblématique de la Loterie. Depuis, il a bien connu quelques changements, puis a vu arriver la concurrence interne d’EuroMillions, mais le Lotto reste un des produits les plus appréciés des jeux de la Loterie.

Pour continuer à fêter ça avec ses joueurs, et après d’autres actions, la Loterie a décidé de les gâter durant les deux mois d’été. En marge des dix-huit tirages qui auront lieu entre le 1er juillet et le 30 août (chaque mercredi et samedi, jours de tirage de ce jeu), la Loterie veut faire plus de 10.000 gagnants de 500 euros. Soit 600 à chacun des tirages. En réalité, lors de chaque tirage du Lotto, 300 joueurs remportent déjà la somme de 500 euros. Indépendamment des numéros qui sortent. Ce nombre sera donc doublé pendant l’action des deux mois d’été.