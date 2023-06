À une semaine de Wimbledon, Carlos Alcaraz se découvre une main verte

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La désillusion de sa demi-finale perdue à Roland-Garros face au monstre Novak Djokovic, qui l’a poussé au-delà de la limite mentale (crampes de stress), est déjà oubliée pour Carlos Alcaraz. Le jeune (20 ans) Espagnol qui ne se nourrit pas des regrets du passé, mais plutôt des défis à venir, s’est laissé tenter par le gazon cette semaine. A priori, pas sa surface préférée puisque tellement différente de la terre battue, mais quand on est un grand champion en devenir, on s’adapte à tout, et les qualités en puissance, vitesse et toucher d’Alcaraz finissent inévitablement par rejaillir.