Murielle pense remporter 600.000€ grâce aux jeux à gratter, mais c’est la douche froide une fois la Loterie contactée: «On m’a indiqué devoir porter réclamation au Service Clients»

La quinquagénaire voit en effet dans son historique de jeu qu’elle n’a en fait rien remporté. Pourtant, elle avait bien été avertie qu’elle avait gagné de l’argent. « Sur le chat en ligne, on m’a indiqué devoir porter réclamation au Service Clients, par courrier postal, en indiquant un certain nombre d’éléments dont les numéros de parties, ou à défaut, les dates et les heures auxquelles les parties ont été jouées. Je pensais que tout était notifié et tracé sur mon compte », déplore-t-elle auprès de La Dépêche.