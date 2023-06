Un nouveau président pour la société philanthropique d’Ath la Feuille d’Etain: Olivier Marlier succède à Philippe Carlier!

Philippe Carlier cite, entre autres, l’exposition à l’Hôtel de Ville d’Ath pour les 120 ans d’existence de l’œuvre philanthropique, la réalisation des douze nouvelles « grosses têtes » en 2016, l’attribution à l’œuvre plus que centenaire du titre de « société royale, etc. « Sous ce mandat, nous avons également réussi à perpétuer notre traditionnel repas ainsi que nos sorties de Saint-Nicolas tout en participant financièrement à la réalisation de nombreux projets philanthropiques ».

« J’y suis membre depuis une dizaine d’années. À l’unanimité, j’ai été projeté Président de cette œuvre philanthropique existant depuis 1894 et je les remercie tous. Je compte bien respecter cette Grande Dame et de continuer le travail accompli depuis ces années. Un de mes premiers objectifs sera l’adhésion de nouveaux membres. Toute personne intéressée peut prendre contact avec un des membres du comité. Et naturellement, rester une œuvre philanthropique en soulageant la misère des enfants. Et pour cela, merci à la population de nous soutenir lors de nos activités principalement de nos sorties avec les Grosses Têtes et le Banquet Annuel qui se déroule au début du Printemps ».